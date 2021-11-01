أعلنت النيابة العامة المصرية بدء تحقيقات في واقعة تسمم 47 سائحًا، بينهم 29 مواطنًا روسيًّا، في مدينة الغردقة.

مباشرة التحقيقات:

وقالت النيابة العامة في بيان يوم الأحد: إنها “تباشر التحقيقات في إعياء سبعة وأربعين سائحًا بفندق بالغردقة، بينهم 29 روسيًّا”.

وقال مساعد وزير السياحة المصري لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية، عبدالفتاح العاصي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن “المنشأة التي وقع بها الحادث تقرر إغلاقها، وبالتالي لا تستقبل أي نزلاء حاليًّا، ولا يوجد بها سوى النزلاء الموجودين بالفعل”.

الإغلاق سيكون مستمرًّا:

وأضاف: “الإغلاق سيكون مستمرًّا حتى استيفاء كافة الشروط والمعايير وليس لمدة محددة”.

واستأنفت روسيا الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس الماضي بعد انقطاع دام سنوات.