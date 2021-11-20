أكدت النيابة العامة أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة.
وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
عقوبة الحصول على الضمان بغير وجه حق:
وتابعت: “كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى سنة، والحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
السلام عليكم انا بدون عمل لا أملك سياره ولا يوجد لي دخل ولست متزوج هل يستحق لي صرف من الضمان الاجتماعي او لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عاطله عن العمل غير متزوجه ولا يوجد اي دخل هل يصرف لي الضمان
والله كم وحده متزوجه من خارج السعوديه ولم توثيق عقدها عشان اسلاتم الضمان
الدوله ماتقصر بس مازال فيه ناس ماتخلص
تم التواصل مع الضمان واخبارهم بذالك ولم يتجاوبو
وكذالك نزهه ويقولون خارج اختصصنا