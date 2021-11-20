أكدت النيابة العامة أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة.

وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

عقوبة الحصول على الضمان بغير وجه حق:

وتابعت: “كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى سنة، والحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.