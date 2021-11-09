ينتظر الأخضر مواجهة صعبة ضد منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، الذي يعود إلى اللعب في ملعبه ووسط جماهيره بعد غياب لأكثر من عامين.

المنتخب السعودي يُلاقي أستراليا في سيدني:

ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الأسترالي في سيدني، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

الأخضر يسعى للفوز على منتخب أستراليا في ملعبه:

وخاض الكنغر مبارياته الأخيرة خارج البلاد، بسبب القيود الصارمة لانتشار فيروس كورونا، ليؤكد مدرب المنتخب، غراهام أرنولد أن اللعب وسط الجماهير أمام الأخضر سيمنحهم الحماس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم سجلًا مميزًا على ملعبه قبل مباراته ضد الأخضر المقبلة، حيث خسر مرة واحدة فقط في أرضه خلال آخر 40 عامًا، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد الآسيوي الرسمي.

وجاءت خسارة منتخب أستراليا الوحيدة في مباراة شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين أمام الصين عام 2008، والتي خسرها بهدف دون رد، فيما كانت الهزيمة السابقة على ملعبه بهدفين دون رد ضد نيوزيلندا عام 1981.

وأضاف الآسيوي في تقريره: “كان من ضمن مباريات أستراليا على أرضها مواجهات ضمن الملحق العالمي أمام منتخب الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا، ومواجهتين ضد أوروغواي نجح خلالها الفريق في تفادي الخسارة”.