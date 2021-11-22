سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، نهائي دوري أبطال آسيا غدًا الثلاثاء ضد نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بزيه الأزرق الكامل، وذلك بعد الكشف عن نتائج الاجتماع الفني لـ المباراة اليوم الاثنين.

وحمل سعود كريري مدير الكرة في الفريق الكروي الأول بالزعيم القميص الأزرق للنادي، مع وجود كأس دوري أبطال آسيا في قاعة المؤتمر الصحفي قبل انطلاقه.

توقيت نهائي دوري أبطال آسيا

وستقام المباراة بين الفريقين على ” درة الملاعب” ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام السابعة من مساء الغد بتوقيت المملكة.

ويطمح أزرق العاصمة في الانفراد بلقب الأكثر تتويجًا بالكأس الآسيوية بعدما سبق له وأن نال اللقب في 3 مناسبات وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق بوهانج الذي نال لقب دوري أبطال آسيا أيضًا في 3 مناسبات.

الهلال يتفوق تهديفيًا على بوهانج

وسجل الزعيم 18 هدفًا في النسخة الحالية من دوري الأبطال بداية من دور المجموعات إلى دور الأربعة، بينما سجل بوهانج 14 هدفًا.

وكان الزعيم تُوج بلقب دوري الأبطال الآسيوي في 3 مناسبات أعوام 1991 و 2000 و 2019، بينما فاز بوهانج باللقب أعوام 1997 و 1998 و 2009.