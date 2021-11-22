اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يختتم استعداداته:

وأنهى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم استعداداته لمواجهة بوهانغ ستيلرز، حيث غلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية التي احتضنها مقر النادي.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم على تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية اليوم بمناورة على جزء من الملعب، بمتابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

نهائي دوري الأبطال:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء يوم غد الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض “درة الملاعب”.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.