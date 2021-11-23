احتفل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بالتتويج الرابع بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

سلمان الفرج يرفع الكأس الآسيوية الرابعة للهلال في دوري الأبطال عالياً.#الهلال_بطل_اسيا#نهائي_دوري_أبطال_آسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/R23wPI7T23

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 23, 2021

رئيس الاتحاد الآسيوي يُتوج الهلال:

وتوج البحريني الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الزعيم باللقب الآسيوي بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

سالم الدوسري اللاعب الأفضل بالبطولة:

وكان اللاعب سالم الدوسري تُوج بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج الكوري.

ولعب الموج الأزرق دورًا حاسمًا في تتويج الزعيم باللقب الآسيوي، حيث حضرت الجماهير قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية، وسط تشجيع كبير، ما ساهم في التألق اللافت للاعبي الزعيم.

جدير بالذكر أن الزعيم تأهل لـ كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه ليشارك في البطولة التي تُقام في الإمارات.