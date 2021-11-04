يخوض الفريق الكروي الأول في الهلال، اليوم الخميس، مباراة قوية ضد نادي ضمك، وذلك بهدف تعطيل الأخير عن الانفراد بـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال وضمك:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى أزرق العاصمة إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 19 والتواجد بالمركز الثالث مؤقتًا في جدول الترتيب وتعطيل نادي ضمك عن الانفراد بصدارة دوري المحترفين.

ويتواجد ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة، وفي حال خسارته فإن الزعيم سيكون قد قدم خدمة كبيرة لنادي الاتحاد من أجل استعادة الصدارة، في حال فاز على نادي الفتح اليوم.

غيابات الأزرق عن المباراة:

وسيغيب الثلاثي “الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، المالي موسى ماريجا” بسبب الإصابة، عن مباراة الهلال اليوم بينما يغيب البرازيلي ماثيوس بيريرا بسبب تراكم البطاقات عن مواجهة ضمك.

ويتواجد الزعيم في المركز الخامس بـ جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة.

وكان ضمك انتصر على الاتفاق في مباريات الجولة العاشرة، بينما تعادل الهلال مع الأهلي يوم الجمعة الماضية.