يأمل الهلال في مواصلة التألق خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الطوري الجنوبي، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

الزعيم يتقدم في الشوط الأول:

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، قبل قليل، بتقدم الزعيم بهدف دون رد سجله ناصر الدوسري في رحلة بحثه عن لقبه الآسيوي الثامن، للانفراد بصدارة الأكثر تتويجًا.

إحصائية مميزة لنادي الهلال:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 23 مباراة أنهى فيها الشوط الأول متقدمًا بالنتيجة في دوري أبطال آسيا.

ونجح الزعيم في تحقيق الفوز 21 مرة وتعادل في مباراتين فقط ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

وتعود آخر مباراة خسرها الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بعد التقدم في شوطها الأول كانت أمام ساباهان الايراني 2014، الأمر الذي يُحفز لاعبي الزعيم على مواصلة التألق ورفع الكأس اليوم.