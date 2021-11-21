يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز قبل مواجهة بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، يوم الثلاثاء المقبل.

الجماهير سلاح الزعيم في النهائي:

ويتوقع أن يشهد نهائي دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد أنهى انتظارًا طويلًا من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وتوج بنسخة 2019، ليحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام لـ17 عامًا، ويكون النادي الأكثر نجاحًا في القارة.

الهلال يخطف الأنظار محليًّا:

وجاء تأهل الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم إلى المباراة النهائية، بعدما نجح في تجاوز عقبة النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

وعلى الصعيد المحلي، ظهر الزعيم بمستوى مميز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خاض 9 مباريات هذا الموسم، ولم يخسر في أي مواجهة حتى الآن.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق 5 انتصارات و4 تعادلات، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.