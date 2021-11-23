تأمل الجماهير الهلالية في تألق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يُلاقي بوهانغ اليوم

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”.

وتتزين مدرجات درة الملاعب بالجماهير اليوم، حيث تم السماح بأن يكون الحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يمنح ممثل الوطن الهلال دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف اللقب القاري.

خبرة عبدالله المعيوف تُطمئن الهلاليين

ويُعد هذا النهائي الرابع في بطولة دوري أبطال آسيا الذي يخوضه عبدالله المعيوف صاحب الـ34 عامًا في المسابقة القارية، حيث سبق ولعب نسخة 2012 خلال تواجده مع فريقه السابق الأهلي.

وخسر الأهلي ضد أولسان الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2012 بثلاثية دون رد، وانتقل عبدالله المعيوف بعد ذلك إلى الهلال، وخاض معه نهائي 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وخسر بنتيجة 2/1 بمجموع المباراتين.

وشارك المعيوف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وفاز في المباراتين بمجموع 3/0، ليتوج الزعيم باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وخاض عبدالله المعيوف 9 مباريات كاملة مع الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ليكون اللاعب الوحيد الذي لم يغب عن أي مواجهة، واستقبل 10 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات.

ولعب المعيوف 73 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا مع فريقي الأهلي والهلال، اهتزت شباكه 76 مرة وخرج بشباك نظيفة 25 مرة.