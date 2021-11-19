يسعى الفريق الكروي الأول في الهلال إلى تحقيق رابع لقب آسيوي له على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك عند مواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على الملعب المذكور يوم الثلاثاء المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021.

3 تتويجات ذهبية لـ الهلال آسيويًّا في درة الملاعب:

التتويج الأول للزعيم في ملعب الملك فهد الدولي آسيويًّا كان في عام 1997 على حساب فريق ناجويا الياباني بالفوز عليه بثلاثية لهدف في اللقاء النهائي لبطولة كأس الكؤوس الآسيوية.

التتويج الثاني كان بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2000 على حساب فريق جابيلوا الياباني حيث أُقيمت المباراة في ملعب الملك فهد، وفي نفس العام فاز الزعيم بلقب كأس السوبر الآسيوي على حساب نادي شيميزو الياباني في نفس الملعب ليكون التتويج الثالث آسيويًّا على درة الملاعب للزعيم.

الهلال يطرح التذاكر الأولوية:

وبوقت سابق، أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، عن طرحه تذاكر أولوية لـ نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمعه بفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” أنه تقرر طرح التذاكر يوم غدٍ السبت، حيث تشمل التذاكر للجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الأزرق ضد ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.