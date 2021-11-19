أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، عن طرحه تذاكر أولوية لـ نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمعه بفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” أنه تقرر طرح التذاكر يوم غدًا السبت، حيث تشمل التذاكر للجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الأزرق ضد ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيفية شراء تذاكر الأولوية:

وسوف يتم إرسال بريد إلكتروني لأصحاب تذاكر الأولوية غدًا كما يقتصر شراء تذاكر الأولوية على الدرجة الموحدة لكل حساب شخصي مستحق لـ ميزة الأولوية.

إصابة مقلقة لمدافع الهلال:

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم، عن إصابة مدافعه علي البليهي، وذلك قبل مواجهة نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف الحساب الرسمي لـ النادي عبر “تويتر” أن البليهي أُصيب في العضلة الضامة وخضع للفحوصات الطبية في عيادة النادي.

وتم تأجيل مباراة الزعيم والاتحاد في الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك لخوض الهلال نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.