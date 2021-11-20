أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن طرحه تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

توقيت نهائي دوري أبطال آسيا:

وسوف تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويُمكن لجماهير الزعيم حجز تذاكر اللقاء النهائي عبر الرابط http://tickets.alhilal.com.

وفي سياق آخر، يسعى الفريق الكروي الأول في الهلال إلى تحقيق رابع لقب آسيوي له على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك عند مواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على الملعب المذكور.

3 تتويجات سابقة لـ الهلال:

التتويج الأول للزعيم في ملعب الملك فهد الدولي آسيويًّا كان في عام 1997 على حساب فريق ناجويا الياباني بالفوز عليه بثلاثية لهدف في اللقاء النهائي لبطولة كأس الكؤوس الآسيوية.

التتويج الثاني كان بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2000 على حساب فريق جابيلوا الياباني حيث أُقيمت المباراة في ملعب الملك فهد، وفي نفس العام فاز الزعيم بلقب كأس السوبر الآسيوي على حساب نادي شيميزو الياباني في نفس الملعب ليكون التتويج الثالث آسيويًّا على درة الملاعب للزعيم.

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” أنه تقرر طرح تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت، حيث تشمل التذاكر للجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الأزرق ضد ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.