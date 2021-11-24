استعاد نادي الهلال اليوم الأربعاء، الذكرى الثانية على تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني.

🔝في يوم احتفالنا بالثامنة ٢٤ نوڤمبر.. نتذكّر السابعة 🤷🏻‍♂️💙🏆#الهلال_كبير_آسيا pic.twitter.com/geceLZV8x6

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 24, 2021

وكان الزعيم تُوج بدوري الأبطال عام 2019 في يوم 24 نوفمبر، بعد الفوز إيابًا على أوراوا في اليابان بهدفين دون رد أحرزهما كل من سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز.

يومان لن ينساهما جمهور الهلال

وتأتي الأفراح للزعماء أيضًا اليوم بمناسبة الاحتفال بالتتويج بدوري أبطال آسيا 2021 أمس الثلاثاء على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ليظل يوما 23 و 24 نوفمبر من كل عام فأل خير وسعادة لـ عشاق أزرق العاصمة.

موعد حفل تكريم الزعيم

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن موعد حفل تكريم نادي الهلال اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة فوزه أمس الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : “احتفالية الزعيم بالبطولة الآسيوية ستُنقل على قناة MBC Action الليلة في التاسعة مساءً”.

وسيتواجد في حفل تكريم الزعيم كل من الفنان محمد عبده، والمطربة السورية أصالة، الفنان راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان.

وكان الزعيم فاز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية دون رد أحرزها كل من ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا.