انتهت، قبل قليل، مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2021، والتي أسفرت عن مواجهة الهلال للفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي.

الهلال في كأس العالم للأندية

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المسابقات خلال عام 2021، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة الجزيرة الإماراتي، وفريق أوكلاند سيتي، على أن يواجه الهلال المتأهل من هذه المباراة في الدور ربع النهائي.

وينافس الزعيم على جائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في العالم 2021 مع 14 ناديًا آخر، أبرزهم الأهلي المصري، تشيلسي، مانشستر يونايتد وغيرهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

3 فرق عربية للمرة الثانية

وتشارك 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ البطولة، حيث تعود المرة الوحيدة إلى نسخة عام 2019، والتي شهدت تواجد كل من؛ الهلال بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري في البلد المضيف.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2021، كل من؛ الزعيم بطل دوري أبطال آسيا، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بجانب الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.