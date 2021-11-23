دخل نادي الهلال تاريخ المباريات النهائية لـ بطولة دوري أبطال آسيا بإحرازه أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة، في شباك نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

ناصر الدوسري يدخل التاريخ

وكان ناصر الدوسري سجل الهدف الأول للزعيم من تصويبة صاروخية بعد مرور ما يقرب من 15 ثانية على بداية المباراة.

الهلال يعرف طريق الشباك بعد 15 ثانية

وذكرت شبكة Opta للإحصائيات أن ناصر الدوسري لاعب الزعيم سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية بدوري أبطال آسيا بعد 15 ثانية وهو أسرع هدف يسجّل بالأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة.

وتُقام المباراة حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.