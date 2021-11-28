فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إنهاء عُقدة أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عُقدة أبها تُلاحق الزعيم:

ولعب أبها ضد الهلال اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الزعيم في تحقيق الفوز على زعيم الجنوب، حيث تعادلا ذهابًا في الدور الأول من الدوري الموسم الماضي، وخسر الأزرق على ملعبه إيابًا بنتيجة 3/ 2.

الهلال يُعاني في الدوري:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب النتائج والمستوى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خاض 10 مباريات حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل في مثلهم.

ويُعتبر هذا أكبر عدد من التعادلات للأزرق خلال هذه الفترة من الموسم منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، ليكتفي باحتلال المركز الرابع بـ20 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة أمام الفيحاء، النصر والاتحاد.

وبات التعثر بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا من سمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث إنه سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 مع الحزم بعد فوزه بنسخة عام 2019، قبل أن يتكرر الأمر ذاته بعد حصده البطولة 2021.