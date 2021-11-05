نجح الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، في التخلص من عادة سلبية كانت تلاحقه، وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح الزعيم في الفوز على ضمك أمس بثنائية دون رد ليصل للنقطة رقم 19 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ذكريات تسببت في قلق جماهير الهلال

جماهير الزعيم كانت قلقة بشأن الذكريات السلبية التي عانى منها الفريق قبل خوضه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعام 2014 حيث خسر الهلال من الشباب قبل مواجهة نادي سيدني الأسترالي في عام 2014

وقبل نهائي 2017، تعثر الزعيم بالتعادل ضد الشباب في الدوري، وقبل نهائي 2019 ضد أوراوا الياباني، كان الزعيم تعادل مع الفتح بثلاثية لكل فريق قبل الذهاب إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وتخلص الزعيم من عادته بالفوز على ضمك والاقتراب من مركز المتصدر في الدوري، قبل مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

قرار من المدرب جارديم

وقرر المدرب ليوناردو جارديم المدير الفني لـ أزرق العاصمة، إراحة اللاعبين لمدة 4 أيام حيث يعود الفريق للتدريبات، يوم الثلاثاء المقبل.

وسيخوض الأزرق مباراة ودية ضد الطائي يوم 15 نوفمبر، وقبل نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 من الشهر الحالي.

وسوف تُقام مباراة الأزرق ضد الطائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.