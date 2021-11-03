وجهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحذيرًا حول نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي عبر منصات الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

تأجيج التعصب الرياضي غرامته مليون ريال كحد أقصى:

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة الالتزام بها ستنظر في التجاوزات الإعلامية لإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل غرامات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وإحالة التجاوزات الداخلة ضمن اختصاص الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

لا تهاون بحق المخالفين:

وأشارت إلى أهمية البعد عن المهاترات والسجالات التي تثير الاحتقان والتعصب الرياضي بين أفراد المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع الجزاءات بحق المخالفين.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرابط eservices.gcam.gov.sa أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 920004242.

فهد الهريفي يعتزل تشجيع النصر:

يذكر أن الفترة الماضية، كانت شهدت إعلان فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السعودي السابق اعتزاله الحديث عن النصر بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل المقرب من النصر: إن فهد الهريفي قام بمحادثات هاتفية مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح عسيري والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأبدى الهريفي استياءه الشديد من تصريحات المريسل، ورد في مساحة أخرى عبر “تويتر”، مؤكدًا وصول العديد من الرسائل إليه؛ للاستفسار بشأن هذا الكلام، وقال: “حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأقسم أن هذا الكلام غير صحيح.

وكشف النجم النصراوي السابق عن الاعتزال الرياضي وتشجيع نادي النصر والابتعاد عن التحليل الفني عبر الهريفي مع متعب، لتنقسم الجماهير بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

يذكر أن الهريفي كان دخل في خلاف حاد مع فؤاد أنور لاعب النصر ومنتخب السعودية السابق بشأن انتقاد الأداء الفني للاعبي النصر، وهو الأمر الذي أثار غضب عشاق العالمي.