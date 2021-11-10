بدأت الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر باستقبال زوارها، حيث أنهت بلدية الساحل جميع التجهيزات لاستقبال الزوار مؤخرًا.

تهيئة الجلسات والممشى:

وأشار رئيس بلدية الساحل، ناصر الشهراني، أنه تم تهيئة عدد 88 جلسة شاطئية، وتم إعادة دهان الجلسات بالكامل وصيانة مرافق الواجهة البحرية وتهيئة الممشى البحري على امتداد الواجهة، وبعرض 20 مترًا، كما تم إعادة زراعة المسطحات الخضراء والتي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع.

وأشار الشهراني إلى أن الواجهة البحرية تحتوي على جلسات واستراحات قصيرة تحيط بها الأزهار من كل جانب، إضافة إلى تزويدها بإضاءات “هاي ماست” وأكثر من 55 عمود إنارة بارتفاع 14 مترًا، بالإضافة إلى الأعمدة الديكورية المنتشرة على جنبات الواجهة البحرية وفي ممراتها.

صيانة متكاملة وتهذيب المسطحات:

وبين أنه تم تجهيز المسجد الرئيسي وصيانة دورات المياه الخاصة به، وتم قص وتهذيب المسطحات الخضراء بإجمالي 85 ألف متر مربع وتقليم عدد 520 نخلة و2000 من الأشجار المتنوعة وإعادة زراعة 20 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وإعادة تأهيل نحو 65 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة 5000 وردة بأماكن مختلفة، علاوة على صيانة شبكات الري.

فيما تم إعادة دهان عدد 700 عمود إنارة وصيانة منطقتي الألعاب للأطفال على مساحة 750 م٢ للمنطقة الواحدة وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ.

فرق عمل على مدار الساعة:

في ذات السياق فقد تم تخصيص 110 من القوى البشرية، فرق عمل تعمل على مدار الساعة، لتنظيف وصيانة وتعقيم الواجهة.