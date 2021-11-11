يبدو أن اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر، مهاجم الفريق الكروي الأول في النصر، في طريقه لمغادرة العالمي بسبب عدم قدرته على التأقلم مع الفريق.

أرقام ضعيفة لـ فينسينت أبو بكر:

ولم ينجح أبو بكر صاحب الـ29 سنة في التألق مع العالمي منذ انضمامه للفريق صيف العام الحالي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي.

وقالت صحيفة Gsgazete: إن أبا بكر يفكر في العودة لأوروبا والانضمام لأحد الدوريات هناك، في حال غادر العالمي رسميًّا خاصة أن تجربته مع أصفر العاصمة غير موفقة حتى الآن.

وسجل اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر حتى الآن 3 أهداف مع النصر بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

النصر يحدد مدربه الجديد:

وفي سياق آخر، يسابق نادي النصر الزمن للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وقال برنامج “أكشن مع وليد”: إن العالمي كان تواصل مع وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو لتدريب الفريق الأول في سبتمبر الماضي عن طريق خطاب حيث رد وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني بأن موكله لن يكون متاحًا إلا في يناير المقبل للتفاوض معه.

وذكر البرنامج أنه ربما بسبب إقالة بيدرو إيمانويل في الفترة الحالية، فقد يدخل العالمي في مفاوضات للتعاقد مع جالاردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني وضمه خلال الشهر الجاري بدلًا من الانتظار إلى يناير.