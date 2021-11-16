قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن موسم الوسم سينتهي بعد 17 يوماً، وستدخل بعد ذلك مربعانية الشتاء، وهي موسم نهاية الزراعة الشتوية.

بعد 17 يوم :

ينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء

وهي موسم نهاية الزراعة الشتوية وعلامة ذلك نشاط وتزهير كل أشجار الحمضيات وهي أشهر الفواكه الشتوية

ففي المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار وفي نهايتها تبدأ دورة الفاكه الصيفية(النخيل)بالطلع

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 15, 2021

علامة دخول المربعانية

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “إن علامة دخول المربعانية هو حدوث نشاط وتزهير لكل أشجار الحمضيات، حيث إنها أشهر الفواكه الشتوية، فكلما زادت الحرارة زادت الحلاوة، وكلما قلت الحرارة ازدهرت الفواكه الحمضية.

وتابع د. خالد الزعاق أنه في المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار، أما في نهايتها فتبدأ دورة الفاكهة الصيفية ويبدأ النخيل بالطلع، مبيناً أن من أشهر الفواكه الصيفية البطيخ والرمان والتين والمشمش والعنب.