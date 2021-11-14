زار وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، مقر نادي النصر وذلك في إطار جولته التفقدية للملاعب المرشحة من قبل المملكة لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027.

مقر النصر مركز تدريب لأحد المنتخبات الآسيوية

ونشر الحساب الرسمي لـ السعودية 2027 عبر “تويتر” صورًا من زيارة الوفد الآسيوي لمقر النادي حيث سيكون أحد ملاعب التدريب لمنتخبات آسيا المشاركة في السعودية 2027.

تعليق وزير الرياضة

وفي السياق ذاته، أوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس ملف استضافة السعودية لـ بطولة كأس أمم آسيا عام 2027، أنه سعد بلقاء الوفد القادم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتفقد مرافق وملاعب المملكة المرشحة داخل الملف لاستضافة البطولة الآسيوية العريقة.

وغرد الفيصل قائلًا: “سُررت بزيارة أخي معالي محمد الجدعان وزير المالية لمقر ورش العمل الخاصة بملف السعودية 2027، كتجسيد لدعم كافة القطاعات في وطننا الغالي”.

وأضاف الفيصل: “كما سعدت أيضًا باستقبال وفد الاتحاد الآسيوي ومشاركتهم خططنا ورؤيتنا لاستضافة الحدث الآسيوي الأكبر”.

وكان الوفد الآسيوي تفقدوا ملعب الملك فهد الدولي وملعب مرسول بارك في الرياض إضافة لتفقدهم شبكة الطرق في الرياض أمس السبت.