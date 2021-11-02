استدعت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

سبب استدعاء السفير اليمني من لبنان

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ” إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني ، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور”.

مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته

وأضاف البيان ” أن اليمن حكومة وشعبًا ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عمومًا، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته”.