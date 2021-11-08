أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في مجال فن الطهي.

شبكة اليونسكو للمدن المبدعة

جاء ذلك في بيان المنظمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدن، حيث أعدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، ملف إدراج مدينة بريدة في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، بإشراف ومتابعة من إمارة منطقة القصيم وبالتعاون مع هيئة التراث بالمنطقة ،واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، حيث تكاملت جهود الجهات المشتركة في إعداد ملف الترشيح والذي تضمن البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة، وفق اشتراطات المنظمة والمعايير المطلوبة للتسجيل في الشبكة.

معلومات عن بريدة

وتعد مدينة بريدة المقر الرئيس للإمارة في منطقة القصيم، وأكبر مدنها التي تمتاز بالتنوع في طبيعتها مما جعل منها موقعاً سياحياً مُلفتًا، حيث أنها تقع في منتصف إقليم زراعي ذي مساحة واسعة، ومن أكبر المساحات الزراعية على مستوى المملكة بنسبة 20 بالمئة من المساحة الزراعية الكلية للمملكة، وهذا ما يجذب إليها أعدادًا كبيرة من السائحين الذين يأتون لزيارتها والتمتع بالمعالم التاريخية والحضارية فيها.

يذكر أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة تهدف منذ عام 2004 إلى تسليط الضوء على إبداع أعضائها في سبعة مجالات هي: الحرف والفنون الشعبية والتصميم والفيلم وفن الطبخ والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى، وتضم الشبكة أكثر من 246 مدينة مبدعة في 82 دولة.