يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة ضمك اليوم، والاقتراب من صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُعاني أمام أندية عسير

ويُعاني الزعيم من تراجع النتائج أمام أندية عسير ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه تجنب الخسارة ضدهم في أول 8 مواجهات، قبل أن يتعرض للخسارة في آخر مباراتين.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في هز شباك نظيره ضمك خلال مباراتهما الأخيرة، وكانت هذه المواجهة هي الوحيدة التي فشل فيها في التسجيل أمام منافس من أندية عسير، ما يزيد من صعوبة لقاء اليوم.

الزعيم يستضيف ضمك اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على الزعيم، عند الساعة 5:50 مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر ضمك الترتيب برصيد 21 نقطة.