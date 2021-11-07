وجه الناقد الرياضي جمال عارف انتقادات إلى فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد وذلك بسبب تراجع مستواه الفني منذ بداية الموسم الحالي.

مستوى فهد المولد متراجع

وتحدث عارف لـ برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action قائلًا: ” إذا كان مستوى فهد المولد مثل ما كان في المباريات الأخيرة فالاتحاد أفضل بدونه”.

وأضاف عارف: “المولد يعطي انطباعًا أنه يجب أن يجلس على دكة بدلاء العميد حتى يستعيد مستواه”.

المولد غاضب

وكان المولد أبدى غضبًا عارمًا وذلك بعد تبديله في مباراة الشباب بقرار من المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وكان كونترا طلب استبدال فهد المولد ودفع باللاعب عبدالعزيز البيشي بدلًا منه، ليُظهر المولد رد فعل غاضب من قرار المدرب وحاول بعض من أعضاء الجهاز الفني والإداري بدكة نادي الاتحاد تهدئته لكنه انفعل وكان في طريقه للوم المدرب كونترا لكن حامد البلوي إداري الاتحاد تدخل لضمان عدم حدوث أي مشكلة.

كما طلب جمهور الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي التخلي عن اللاعب بسبب تراجع مستواه وذلك بعد خسارة نهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس الماضي.