انتهت مجريات البطولة الرابعة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني والمقامة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية رياضة التصويب الأشهر في العالم، والتي كان فيها التنافس والحماسية على أشدها، فقد بيعت تذاكر الأيام الأخيرة كلها منذ لحظة طرحها، وتوج بطل البطولة نادي Falcons Esports بعد مطاردة لصيقة من نادي Power Esports انتهت بتتويجه البطل الأول لبطولة Call Of Duty في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني.

ولم يحسم لقاء البارحة حتى وصولهما للمباراة النهائية فقد وصل كلاهما وهما بحاجة لنيل الفوز، فنادي power Esports أراد المنافسة بكل الحالات حتى في خسارته فهو يناضل من أجل الفوز والحصول على المركز الأول أو الخسارة بفارق مواجهة واحدة من أجل الحصول على المركز الثاني، ولكن لم تجرِ الرياح كما أرادت سفينته فقد خسر بفارق أكثر من مواجهة وحصل على المركز الثالث فيما حصل على المركز الثاني نادي F16 Esports.

وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي بن مشاري الفوزان : سعدنا بما رأيناه من إقبال جماهيري للحضور ومؤازرة أنديتهم الإلكترونية، ورأينا ذلك من خلال نفاد التذاكر الأيام الثلاث الأخيرة قبل عدة أيام من النهائي، وهذا النهائي هو مدعاة للجميع لمشاهدة ما هي الرياضات الإلكترونية وما قوة جماهيرها.

وأضاف : جماهير الرياضات الإلكترونية السعودية أنتم على موعد مع مستقبل مشرق، وأن مثل هذه البطولات ما هي إلا بداية وأن القادم أجمل.

وخلال النهائيات أقيمت بطولة تنشيطية لرياضة Call Of Duty الإلكترونية للجماهير المتواجدة في مقر الدوري السعودي الإلكتروني وكانت جائزة المركز الأول PlayStation 5، وكذلك أقيمت مباراة بين مساعد الدوسري وفريقه Falcons Esports وشونق وفريقه Power Esports انتهت بفوز شونق وفريقه Power Esports.

وتقام يوم الخميس القادم 2021/12/11 الموافق 1443/4/6 البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني والتي ستقام لرياضة Overwatch الإلكترونية والتي ربحها في النسخة الماضية نادي Falcons Esports بعد منافسة نادي 01Esports فهل سيتكرر الأبطال أم سيفاجئنا بطلٌ جديد.