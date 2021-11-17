توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة بداية من اليوم الأربعاء حتى الخميس المقبل.

سحب رعدية:

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المنطقة الشرقية تتأثر بدءًا من الليلة وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بسحب رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

ضباب:

وأشار مركز الأرصاد إلى أن مناطق الباحة وعسير ومكة وجازان والمنطقة الشرقية والرياض، تتأثر في الثانية من صباح الأربعاء وحتى الثامنة من صباح اليوم نفسه بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.