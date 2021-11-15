انطلقت مساء أمس الأحد 14 نوفمبر منافسات بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الثقافية والرياضية الأولى، على ملعب نادي الرياض، والتي تستمر حتى 25 من الشهر ذاته بمشاركة عدد كبير من الجهات الكبرى في القطاع الخاص بالمملكة، في إطار تنفيذ اللجنة الوطنية لمبادرتها في برنامج “جودة الحياة” بما يعزز من وجود بيئات صحية رياضية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

وشهد حفل افتتاح البطولة حضور وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية فيصل الضفيان، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، والرئيس التنفيذي لنادي الرياض، إضافة إلى الأمين العام للجنة الوطنية للجان العمالية فواز المطيري وممثل عن جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز المهندس إبراهيم الغملاس.

وتضمنت فعاليات البطولة إقامة مسيرة للفرق المشاركة، وأوبريت ولوحات استعراضية مع إطلاق للألعاب النارية والأغاني الوطنية، قبل أن يعلن المهندس ناصر الجريد الانطلاق الرسمي للبطولة بمنافسات كرة القدم.

وضمن منافسات المجموعة الأولى كسب فريق غرفة الرياض نظيره فريق سابتكو بنتيجة 5-2 ليحصد أول 3 نقاط له، كما حصل لاعب غرفة الرياض سلطان سلامي على جائزة أفضل لاعب بتسجيله “هاتريك” .

فيما بدأ بنك ساب مشواره ضمن المجموعة الثانية بتحقيق انتصار مهم على شركة المياه الوطنية بنتيجة 3-1 ، وتوج لاعب بنك ساب خالد الدويح بجائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وفي ختام لقاءات اليوم الأول حقق فريق جمعية إنسان فوزًا عريضًا على شركة الربيع بنتيجة 11-0 ، ليتصدر المجموعة الثالثة ، كما توج مهاجم جمعية إنسان فؤاد حويس بجائزة أفضل لاعب بعد تسجيله ستة أهداف باللقاء.

الجدير ذكره أن اليوم الافتتاحي للبطولة قد شهد إقامة فعاليات ترفيهية للعائلات والأطفال على ملاعب نادي الرياض بمشاركة الرعاة، وقد تم توزيع هدايا قيمة على الحضور والمشاركين، كما شهدت الفعاليات مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية يتقدمهم الرئيس المهندس ناصر الجريد وأمين عام اللجنة فواز المطيري والمشرف العام على البطولة خالد الخطاف.