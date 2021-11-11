انطلقت صباح أمس الأربعاء، مسابقات كأس موسم الرياض للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال الرياض، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه (موسم الرياض)، خلال الفترة من 10 حتى 17 نوفمبر الجاري.

4 أشواط:

وشهد الكأس في يومه الأول إقامة أربعة أشواط لمسابقة “الملواح”، وفاز بالمركز الأول في شوط “شاهين فرخ” ملاك سعوديين الصقار محمد جابر سعيد المري، بصقره “S1” الذي قطع مسافة السباق 300م خلال 14.144 ثانية، فيما حقق الصقار خالد عمر محيسن البقمي المركز الأول لشوط “شاهين قرناس” ملاك سعوديين، بعد أن قطع صقره “عافور” مسافة السباق خلال 14.626 ثانية.

وفي الشوط الثالث المخصص لفئة “شاهين فرخ” محترفين سعوديين، حصد المركز الأول الصقار محمد بن برغش المنصوري بصقره “فرق”، قاطعًا مسافة الملواح خلال 14.618 ثانية، أما الشوط الرابع، المخصص لفئة “شاهين قرناس” محترفين سعوديين، فحقق المركز الأول الصقار عبد الله بن إبراهيم البوعينين، بزمن بلغ 14.234 ثانية.

وكان نادي الصقور السعودي قد أجرى قرعة مسابقة الملواح مساء أمس الأربعاء، التي تحدد ترتيب انطلاق الصقور في كل شوط، حيث ينظم أشواطًا للملاك وأخرى للمحترفين، كما يتضمن كأس موسم الرياض مسابقة للمزاين، تُمنح جوائزها لأجمل الصقور.

هواية تربية الصقور:

وتسعى مسابقات كأس موسم الرياض للصقور إلى المحافظة على هواية تربية الصقور ورعايتها وسباقاتها والصيد بها، حيث تعد إرثًا عريقًا يسعى نادي الصقور السعودي إلى صونه وازدهاره، ونقله للأجيال القادمة، لتصبح المملكة وجهة دولية وموطنًا للصقور والصقارين.

وقد خُصصت جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط، ففي أشواط الملاك تبلغ قيمة جوائز كل شوط 95 ألف ريال، حيث يحصل الأول على 40 ألف ريال، والثاني على 25 ألف ريال، والثالث على 15 ألف ريال، والرابع على 10 آلاف ريال، والخامس على 5 آلاف ريال، فيما تبلغ قيمة جوائز شوط المحترفين 147.5 ألف ريال، إذ يحصل فيه الأول على 60 ألف ريال، والثاني على 40 ألف ريال، والثالث على 25 ألف ريال، والرابع على 15 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الخامس على 7,500 ريال.