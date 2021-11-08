انطلقت يوم أمس الأحد، مناورات تمرين رماية الخليج 2021 التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية في مجمع ميادين الأديرع، بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأمريكي، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

تعزيز العلاقات:

وأوضح قائد التمرين، العقيد الركن نايف بن الحميدي، أن هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.