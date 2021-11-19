نشرت هيئة الهلال الأحمر مقطع فيديو يوثق عددًا من المسعفين الذين استشهدوا في الميدان أثناء تقديمهم الخدمات لغيرهم من المصابين بسبب حوادث الطرق.

غادروا الحياة في حوادث مروريّة، أثناء قيامهم بأدوارهم الإنسانيّة!￼￼￼￼￼

نسأل الله العظيم أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، ويسكنهم فسيح جنّاته. pic.twitter.com/KrMqwpGH2c — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 19, 2021

وعلقت الهيئة على المقطع بالقول : غادروا الحياة في حوادث مروريّة، أثناء قيامهم بأدوارهم الإنسانيّة!.. نسأل الله العظيم أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، ويسكنهم فسيح جنّاته.”

ولفتت الهيئة إلى أن المتسبب الرئيس في وفاة هؤلاء المسعفون هم مجموعة من المتهورين الذين يريدون الوصول إلى وجهاتهم دون التقيد بالسلامة المرورية.

ضحايا حوادث الطرق من المسعفين:

وضمت قائمة الأسماء التي عرضت في المقطع كلًا من: