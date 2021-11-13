شهدت أحياء ومناطق جنوب لبنان، اليوم السبت، اشتعال حريق كبير، وبالتحديد في خراج بلدات زبقين ومجدل زون والمنصوري بمدينة صور في جنوب لبنان.

اندلاع حريق كبير في خراج #زبقين و #مجدل_زون و #المنصوري في صور وفرق الدفاع المدني تسيطر على النيران pic.twitter.com/xW6J1wiXK9

— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) November 13, 2021

محاولات للسيطرة على الحريق:

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران، فيما تواصل وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب ووزارة البيئة، في إطار المساعدة السريعة على إخماد الحريق القوي الذي يتركز بمنطقة صور في وادي العزية- زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.

كما تواجدت في الموقع طواقم وزارة الزراعة في منطقة الحريق بعد اتصالات استغاثية من مخاتير وبلديات المنطقة، إذ ناشدت الوزارة “القوى الفاعلة على الأرض وكل من لديه القدرة على المساعدة لإطفاء النيران، ولتكن الجهود متضافرة في سبيل إخماد هذا الحريق الهائل”.