أوضح المحامي نايف المرشدي مميزات الفوترة الإلكترونية التي من المقرر دخول المرحلة الأولى منها حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

المقصود بالفوترة الإلكترونية

وقال نايف المرشدي، خلال مقابلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن الفوترة الإلكترونية تعمل على الأرشفة الإلكترونية للمنشآت ورقمنتها، وإلغاء الفواتير المزورة، والقضاء على الفوضى، مبيناً أنها تسهل على المستفيد الرجوع إلى بيانات المنشأة في حال حدوث أي غش تجاري.

وتابع أن الفاتورة الإلكترونية التي تحمل “باركود” ستقضي على المحتالين والمزورين والمتسترين تجارياً، وبالتالي يمكن القول بأنهم الفئة “المتضررة” من هذا النظام، مشيراً إلى أن 4 ديسمبر هو التاريخ الإلزامي لجميع المكلفين بأن يكون لديهم نظام الفوترة الإلكترونية.

وأشار المرشدي إلى أنه يوجد أكثر من 400 مزود للخدمة معتمد يمكن من خلاله تركيب أنظمة الفوترة الإلكترونية، ناصحاً أصحاب المنشآت التجارية بالمبادرة برقمنة أعمالهم وأرشفتها لتلافي المخالفات والغرامات.