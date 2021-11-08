نشر الخبير والمتخصص في الشأن التقني عبدالعزيز الحمادي رابطاً لمكتبة خرائط للبرية، في المملكة العربية السعودية في تطبيق خرائط جوجل Google.

مكتبة مميزة لخرائط المملكة البرّية في تطبيق خرائط Google!

فقط تختار المنطقة الي تريدها؛ وراح تظهر لك خرائط لأماكن مخفية أو غير معروفة لك مقسّمة حسب الجبال والوديان والفياض والمواقع التاريخية والكشتات وغيرها.

رابط المكتبة:https://t.co/K3O89QoeVc "احفظها عندك بتحتاجها يوم ما" pic.twitter.com/9yk15x1O1z — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) November 7, 2021

طريقة الاستخدام

وأوضح الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، طريقة استخدام مكتبة الخرائط من خلال الخطوات التالية بكل سهولة، حيث يتم اختيار المنطقة التي يريدها المستخدم؛ وستظهر خرائط لأماكن مخفية أو غير معروفة مقسّمة حسب الجبال والوديان والفياض والمواقع التاريخية والكشتات وغيرها”.

وأشار عبدالعزيز الحمادي، إلى أنه يمكن الدخول على المكتبة والاستفادة من خدماتها من خلال الرابط التالي https://rqeem.net/visit/icH