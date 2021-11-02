ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من ردود الأفعال الساخرة من مقطع الفيديو المنتشر للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو “نائم” أثناء إحدى فعاليات افتتاح “قمة غلاسكو”.

🚨 | NEW: Biden falling asleep during Cop speeches

pic.twitter.com/H1IHpuBq4M — Politics For All (@PoliticsForAlI) November 1, 2021

ووصف عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي بـ”بايدن النائم”، خلال الدقائق الأخيرة؛ نظرًا لسقوطه في نعاس خلال أكثر من مناسبة سابقة.

انطلاق كوب 26:

وانطلقت فعاليات قمة المناخ للأمم المتحدة المعروفة باسم “كوب 26″، في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، والمستمرة حتى 12 نوفمبر الجاري، من أجل ووضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة في متناول اليد، إلى جانب عديد من مشكلات المناخ الأخرى.

وأوضحت أمريكا أنها بصدد مناقشة مشروع قانون ميزانية رئيسي من شأنه أن يطلق العنان لـ555 مليار دولار من أجل بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من النصف بحلول نهاية العقد.