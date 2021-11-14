بدأت النيابة العامة، اليوم الأحد في استقبال طلبات القبول والتسجيل على 284 وظيفة إدارية للرجال والنساء من المرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عبر منظومة التوظيف جدارة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية المناسبة.

تفاصيل وظائف النيابة العامة:

وظائف المرتبة الخامسة (عدد 38 للرجال – عدد 16 للنساء).

وظائف المرتبة السادسة (عدد 125 للرجال – عدد 69 للنساء).

وظائف المرتبة السابعة (عدد 10 للرجال – عدد 5 للنساء).

وظائف المرتبة الثامنة (عدد 20 للرجال – عدد 1 للنساء).

الفئات المستهدفة بالإعلان:

– خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو درجة البكالوريوس.

– خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

– خريجو درجة الماجستير.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

ضوابط التقديم:

– وظائف النيابة العامة المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

موعد وطريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأحد القادم 1443/4/9هـ عبر منظومة التوظيف جدارة ويستمر حتى الخميس الموافق 1443/4/13هـ.