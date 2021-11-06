شهدت مرتفعات السودة في منطقة عسير اليوم هطول بردية كثيفة زادت من جمال الأجواء ودفعت الأهالي للخروج إلى التنزه.

بردية السودة الان اللهم لك الحمد القادم اجمل #عسير pic.twitter.com/6CIXAjfDFS

— سعيد مشهور (@MashhoorSaeed) November 6, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بداية سقوط الأمطار مصحوبة بزخات البرد فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

#عسير هل سنشاهد الثلوج في مرتفعات السودة هذا الشتاء يارب القادم اجمل pic.twitter.com/liZuZswpE8 — سعيد مشهور (@MashhoorSaeed) November 6, 2021

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.

كما لم يستبعد المركز تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.