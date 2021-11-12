أصبح نادي برشلونة الإسباني، أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع البرازيلي داني ألفيش، ظهير أيمن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم واللاعب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الجمعة: إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رحب بعودة ألفيش صاحب الـ38 عامًا.

داني ألفيش سيلعب بالمجان لـ برشلونة:

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن البارشا حاليًّا يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التعاقد مع المدافع البرازيلي، بعد موافقة المدرب ورغبته لجلبه من أجل مشروعه.

وسيلعب ألفيش لـ برشلونة مجانًا ودون تقاضي أي أجر من النادي خلال الفترة المقبلة.

عودة ألفيش تُفيد نجوم برشلونة الشباب:

ويُعد ألفيش واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ برشلونة، حيث لعب لمدة 8 سنوات في الفريق من عام 2008 إلى 2016، وحقق العديد من البطولات مع الفريق أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والدوري الإسباني وكأس الملك وغيرها.

وكان داني ألفيش عاد إلى البرازيل ووقع عقدًا مع نادي ساوباولو البرازيلي لكن سرعان ما تم فسخ العقد بسبب خلافات مادية، ليكون اللاعب صفقة انتقال حر بالفترة الحالية.