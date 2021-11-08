قدم نادي برشلونة الإسباني لجماهيره، مدربه الجديد الإسباني تشافي هيرنانديز، وذلك بعد أن تم تعيينه لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان.

برشلونة يحصل على تشافي بعد معاناة

وكان البارشا دخل في مفاوضات مؤخرًا مع نادي السد القطري ليترك تشافي يُدرب الفريق الكروي الأول بالبارشا خلال الفترة المقبلة.

وفور تقديمه قال تشافي: “البارشا أفضل نادٍ بالعالم ونحن سنقاتل لكي ننجح ونحقق مزيدًا من الإنجازات، نحن البارشا أكررها مرة أخرى، ولن يوقفنا أي شيء”.

وتابع تشافي: ” لدينا خطة واضحة ونعرف ماذا سنفعل مستقبلًا، كل شيء تمت دراسته”.

وفي وقت سابق، اتخذ تشافي أول قرار له بعد توليه مسؤولية الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان.

إصابات عضلية تؤزم وضع الفريق

وأكدت شبكة “TV3” الإسبانية على أن تشافي وماتيو أليماني، المدير الرياضي اتفقا على ضرورة تعديل أعضاء الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول وإعادة الطبيب ريكاردو برونا المتواجد حاليًا في الإمارات.

وكان أليماني، أبدى غضبه من التشخيص الخاطئ والإصابات والانتكاسات بعد إصابة أكثر من لاعب بإصابات عضلية مؤخرًا.

وكشف نادي برشلونة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، تفاصيل إصابة نجمه الشاب أنسو فاتي بعد أن شارك في مباراة سيلتا فيجو أول أمس السبت في الجولة الثالثة عشرة في الدوري الإسباني.

وعبر الحساب الرسمي في “تويتر” كشف النادي عن أن فاتي يُعاني من إصابة في أوتار الفخذ الأيسر دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وكانت صحيفة ” ماركا” أكدت على أن فاتي لن يشارك مع المنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة، حيث لن يتواجد في مباراتي اليونان والسويد.

وسيغيب اللاعب إيريك جارسيا عن صفوف البارشا، والمنتخب الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد إصابته في الكاحل الأيمن خلال الفترة الأخيرة.