حسم نادي برشلونة الإسباني، الجدل المثار مؤخرًا حول اتخاذ المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو قرار اعتزال كرة القدم بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

كيف بدأت مشكلة سيرخيو أجويرو ؟

وكان المهاجم الأرجنتيني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، سقط على أرضية ملعب الكامب نو في مباراة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وتم فحصه من قبل الأطباء في الملعب ليغادر المباراة دون استكمالها.

المهاجم الأرجنتيني سيغيب حتى بداية عام 2022

برشلونة أكد في بيان رسمي أن اللاعب الأرجنتيني لم يطرح فكرة اعتزال كرة القدم مضيفًا أنه سيغيب لمدة 3 أشهر لمراقبة حالته الصحية، بعدما كشفت الفحوصات الطبية معاناته من خلل في ضربات القلب، أُصيب به في مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

وكانت صحيفة ” تليجراف” الإنجليزية قالت إن الفرنسي سمير نصري اللاعب المعتزل مؤخرًا تلقى رسالة من أجويرو تُفيد بأن الأخير قرر الاعتزال مثله بسبب مشاكل القلب لديه.

ما حدث للاعب الأرجنتيني يُعيد إلى الأذهان، سقوط الدنماركي كريستيان إيركسن في مباراة بلاده ضد فنلندا ببطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة وغيابه عن الملاعب حتى الآن لمدة وصلت إلى 5 أشهر بسبب عدم انتظام ضربات القلب.