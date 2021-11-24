تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر المقبل وذلك بمقر المركز.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للعرض أن آخر موعد لتسجيل الخيل سيكون في الـ 25 نوفمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني، حيث ستعقد اللجنة مؤتمرًا صحافيًا في الثامن من ديسمبر المقبل في مدينة الرياض، للحديث عن تفاصيل العرض وعدد الخيل المشاركة وقيمة الجوائز، إضافةً إلى الحكام والرعاة المشاركين.

يذكر أن النسخة الماضية شهدت مشاركة 11 دولة وأكثر من 350 رأساً في جيع فئات البطولة .