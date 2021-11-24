أكد رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي الحاج ياندري سوسانتو، أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة معلم إسلامي يجسد عناية المملكة وقيادتها بأعظم كتاب، وهو علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ، مبيناً أن ما أبهره هو حجم الإنفاق على المجمع، والذي يؤكد ما تبذله الحكومة السعودية لخدمة الدين الإسلامي وبكل سخاء.

زيارة إلى المجمع:

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته للمجمع يوم أمس ضمن وفد وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، حيث قدم في بدايته الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على جهودهما في دعم المجمع للقيام بمسيرته التي يستفيد منها ملايين المسلمين بالعالم، ومن بينهم الشعب الإندونيسي.

جودة عالية:

وأشاد “الحاج ياندري” بالجودة العالية والدقة في عمل المجمع، وتصنيع المصاحف التي تتكيف مع كل البيئات في العالم، موضحاً أن المجمع علامة مميزة في ضبط القرآن الكريم، وكسب ثقة المسلمين بالعالم.

وقدم رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي ــ في ختام تصريحه ــ الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على إتاحة الفرصة للتعرف على الجهود التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي من خلال المجمع، منوهاً بما وجده وزملائه أعضاء الوفد من حفاوة وكرم استقبال منذ وصولهم للمملكة في هذه الزيارة الرسمية.