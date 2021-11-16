حذرت بريطانيا رعاياها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية هناك.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها “لا تنصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية”، مضيفة أن هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق.

حظر السفر إلى لبنان

وهناك العديد من الدول التي سبقت بريطانيا مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات التي طلبت من رعاياها سرعة مغادرة البلاد وتأجيل السفر في المرحلة الراهنة.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية مالية مستمرة وصفها البنك الدولي بأحد أعمق حالات الانكماش في التاريخ الحديث وتسبب في اضطرابات سياسية.