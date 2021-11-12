وصلت بعثة الأخضر السعودي، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة “هانوي” عاصمة فيتنام، استعدادًا لخوض مباراة الجولة السادسة بتصفيات مونديال 2022 أمام منتخب فيتنام مساء يوم الثلاثاء القادم على “إستاد ماي دينه”.

واستقبل البعثة لدى وصولها مطار نبي باي الدولي سعادة القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى فيتنام ويبار البصير، ورئيس المراسم سلمان بن سالم.

مدير الأخضر يشكر سفارة المملكة بـ فيتنام:

وقدم مدير المنتخب السعودي حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى فيتنام على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.

بعثة المنتخب السعودي تغادر أستراليا:

وغادرت بعثة المنتخب السعودي مدينة “سيدني” الأسترالية ظهر اليوم الجمعة من مطار نبي باي الدولي.

وسيُجري الأخضر، يوم غدٍ السبت حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على “إستاد هانق داي”.