كشفت الشرطة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، هوية منفذ عملية الدهس التي شهدتها ولاية ويسكونسن الأمريكية وأدت إلى مقتل خمسة على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن المتهم في حادث دهس خلال عرض بإحدى المناسبات في مدينة صغيرة بالولاية أمس يدعى داريل بروكس، 39 عامًا، من ميلووكي أكبر مدن الولاية.

تفاصيل حادثة الدهس

وأضافت الشرطة أن المنفذ سيُتهم بارتكاب خمس جرائم قتل عمد، مع اتهامات إضافية بناء على التحقيق الذي لم ينته بعد.

يذكر أن سيارة دفع رباعي مسرعة دهست عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض جماهيري في الشارع، أمس الأحد، في مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومتراً غربي ميلووكي، بولاية ويسكونسن مما تسبب في بث الفوضى في المكان.

ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، بحسب ما قالته مصادر لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية.