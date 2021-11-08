وقف أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير على شكوى سكان حي الموظفين والتي تتضمن عددًا من الملاحظات بشأن بعض التقاطعات في الطريق القديم بالحي ووجود عدد من الزوائد التنظيمية التي تحتاج للمعالجة وأرصفه وخلافها.

شكاوى حي الموظفين

وقد مثل المجلس رئيسه وعدد من الأعضاء وأمين المجلس وبحضور وكيل الأمين للمشاريع والتخطيط وممثل المواطنين حيث جرى الاطلاع على كافة الملاحظات التي يشتكي منها المواطنون ورفعها ليتم دراستها وإيجاد الحلول المناسبة.

من جهة أخرى تمت زيارة مشروع تصريف مياه الأمطار في سر لعصان والممشى الجديد والذي بلغت نسبة إنجازه ٩٧٪؜ حسب ما أورده المقاول المنفذ للمشروع على أن يستكمل المشروع بالكامل خلال فترة وجيزة بإذن الله.

وقد تم تدوين بعض الملاحظات لتلافيها خلال التنفيذ وسوف يكون هذا المشروع بعد اكتماله نقلة مميزة لسكان الحي والمدينة والمنطقة بإذن الله.