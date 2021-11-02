قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين: إن روسيا ربما تحتاج مساعدة الجيش لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى كوفيد-19، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في الإصابات أدت إلى إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد.

الوضع صعب للغاية:

وقال بوتين مخاطبًا وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيره من كبار الضباط: “الوضع في البلاد صعب للغاية.. أكثر من 40 ألف حالة في اليوم. هذا لم يحدث من قبل قط”.

وأضاف: “أطلب منكم الاستمرار في تقديم الدعم للخدمة الطبية المدنية إذا لزم الأمر. ربما تستخدمون قدراتكم الإنشائية لأن هناك حاجة لمواصلة بناء مرافق طبية جاهزة”.

إغلاق أماكن العمل:

وأمر بوتين الشهر الماضي بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتبارًا من 30 أكتوبر، وهو ما يمكن أن تمدده السلطات المحلية كما تراه مناسبًا.