نقلت قناة العربية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول إنه شارك في تجارب على لقاح كورونا عن طريق الاستنشاق دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

بوتين يطالب بلقاح كورونا للأطفال

من جهة أخرى اعتبر الرئيس الروسي، أن التفكير في البدء بإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم سنتين أمر ضروري.

وقال الرئيس الروسي في اجتماع اليوم الأربعاء، مع أعضاء الحكومة الروسية، إن التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن يكون طوعيًا، خاصة للأطفال.

وأشار بوتين إلى أنه في بعض البلدان الأخرى، وعلى وجه الخصوص، في الصين، بدأوا بالفعل في العمل على لقاح للأطفال من سن الثانية.

دراسة لقاح الأطفال

من جانبها قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إن لقاح الأطفال المذكور يخضع حاليًا لاختبارات في روسيا وسيكون جاهزًا نهاية العام الحالي في حال جرت الأمور على ما يرام بحسب روسيا اليوم.